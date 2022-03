Dat meldt Omroep MAX. “Wij zijn Piet dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.”

Piet Paulusma

Piet was 37 jaar weerman en begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân. Eerst was de in het Friese Tzum geboren Piet op de radio te horen en later ook dagelijks op tv te zien. In 1996 brak hij door op landelijke televisie bij SBS6. Hij gaf daar jarenlang bij Hart van Nederland een weerbericht vanaf steeds weer een andere locatie in Nederland. Daar ontstond ook zijn beroemde uitspraak “oant moarn’, wat “tot morgen“ in het Fries betekent. Hij woonde in Harlingen, waar hij ook vaak met zijn weerbericht vandaan kwam.

Koninklijk onderscheiden

Na ruim 23 jaar maakte Piet de overstap naar Omroep MAX. Afgelopen januari is Piet nog benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Friese Commissaris van de Koning Arno Brok zei bij die gelegenheid: “Paulusma toont zich een ware ambassadeur voor Fryslân en de Friese taal. Zijn weerbericht is een ankerpunt voor velen.”

Oud interview met weerman Piet Paulusma

Libelle interviewde Piet in 2018. “Ik houd van warmte, van de zon, van heerlijk tot laat in de tuin zitten met een biertje, maar mijn humeur wordt niet bepaald door de kleur van de lucht. Ik geniet elke dag, van de kleinste dingen.“

Bron: Omroep MAX, RTL Nieuws