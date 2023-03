Noorderlicht gemist? Dit is wanneer je het weer kunt zien in Nederland

Zet het in je agenda.

Noorderlicht in Nederland

Het magische noorderlicht is iets waar menig toerist met liefde uren voor wil reizen. Toch hoeft dat niet altijd: soms is het natuurfenomeen gewoon in ons kikkerlandje te zien. Dat zit zo: het noorderlicht ontstaat als elektrisch geladen deeltjes in de atmosfeer terecht komen. Deze geladen deeltjes razen met snelheden van 300 tot 700 kilometer per seconde door de ruimte.

Als ze met die snelheid in de atmosfeer van de aarde, ofwel de dampring, terechtkomen, botsen ze met zuurstof- en stikstofdeeltjes die in onze lucht hangen. Bij zo’n botsing komt energie vrij, wat zorgt voor een kleurrijke gloed in de lucht. Dat gebeurt op zo’n 80 tot 1000 kilometer hoogte van ons. Meer over het bijzondere natuurverschijnsel lees je hier.

Hier moet je heen

Wie het noorderlicht de afgelopen dagen heeft gemist, kan het aankomende week nog zien. “Het noorderlicht is alleen zichtbaar als er maximale activiteit van de zon is”, vertelt Amara Onwuka van weer.nl aan LINDA. Dat is momenteel het geval. “Er is gemeten dat de zonneactiveit tot en met 1 maart nog heel hoog blijft. Dit betekent dat je tot 3 maart nog de kans hebt om het noorderlicht te zien.” Plan dus zeker een avond vrij deze week.

Wie het noorderlicht wil zien, kan het beste afreizen naar het noorden. Het natuurfenomeen was de afgelopen dagen vooral goed te zien op de Waddeneilanden. Volgens Onwuka is het belangrijk dat het weer helder is en je op een donkere plek staat met weinig tot geen lichtvervuiling. Verder heb je tussen half elf ’s avonds en middernacht het meeste kans op een lichtshow van moedernatuur. Kun je met het blote oog niks zien? Dan tipt de weervrouw om een camera te gebruiken. “Met een lange sluitertijd heb je ook nog kans om het noorderlicht vast te leggen.”

Eind maart en eind september

Mocht het noorderlicht toch niet goed te zien zijn: eind maart en eind september is de kans op het noorderlicht nog groter. “In die periode is de stand van de aarde gunstig ten opzichte van het magnetische veld van de zon.”

Gelukkig is er nog meer te bewonderen aan de hemel: vanavond zijn door het heldere weer de planeten Jupiter en Venus goed te zien. Hup, naar buiten.

Bron: NU.nl, LINDA