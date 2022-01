“De omikronvariant veroorzaakt een significant lager risico op het ontwikkelen van een zwaar ziektebeeld, zeker bij gevaccineerden”, schrijft het Noorse gezondheidsinstituut FHI.

Dominant

In de eerste week van 2022 werd de omikronvariant vastgesteld bij 32% van de ziekenhuisopnames, terwijl dit aandeel vier weken eerder nog op 1,7% lag. Dit betekent dat de nieuwe variant daar nu dominant is. In Noorwegen is omikron momenteel verantwoordelijk voor 90% van de nieuwe coronabesmettingen.

Minder ziekenhuisopnames

“De omikronvariant veroorzaakt een significant lager risico op het ontwikkelen van een zwaar ziektebeeld, zeker bij gevaccineerden”, benadrukt het FHI. “Niet-gevaccineerden lopen een hoger risico op een zwaar ziekteverloop. Een hogere leeftijd en onderliggende aandoeningen verhogen dat risico nog meer.”

Druk op de zorg

Dit betekent overigens niet dat het virus niet meer gevaarlijk is. Volgens Noorse gezondheidsautoriteiten kan de omikrongolf de zorg nog steeds onder druk zetten. Aangezien deze variant een stuk besmettelijker is, zullen véél meer mensen besmet raken. Ook al komt daar maar een klein deel van in het ziekenhuis, het kunnen er alsnog te veel zijn. De ziekenhuizen gaan uit van een piek rond eind januari of begin februari.

Bron: FHI, HLN.be