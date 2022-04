Noortje Herlaar zingt als Maria in ‘The passion’ de sterren van de hemel: “Wat prachtig!”

Het eerste nummer dat ze solo zong in Doetinchem, toneel van The passion van dit jaar, was een Nederlandse vertaling van het immens bekende nummer You're beautiful van James Blunt. Ze bracht het als Wat ben je mooi, als eerbetoon naar haar zoon. Ze steelt daarmee gelijk de harten van de kijkers: op Twitter regent het al snel tientallen reacties met lofuitingen:

Noortje zong het prachtig! En ja het origineel is een draak van een nummer, dus wat hadden jullie verwacht? #ThePassion — April𝓣𝓪𝔂𝓵𝓸𝓻'𝓼 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷 ❤🧣 (@AprilLeo13) 14 april 2022

Wat een mooi lied en wat is Noortje goed!! 💜#ThePassion — 🙃 (@xXJustMyselffXx) 14 april 2022

Oh Noortje. Wat ontroerend mooi. #ThePassion — Marianne de Reiger (@ReigerMarianne) 14 april 2022

Prachtig Noortje Herlaar #ThePassion — Anna Beth Maria (@mariaboekenwurm) 14 april 2022

Voor haar door Noortje

De kijkers zijn nog maar net bijgekomen van al het moois dat Noortje liet horen, als ze met een tweede nummer komt. Een ingetogen variatie op Voor haar van Frans Halsema: haar engelachtige stem past helemaal bij het nummer en het verhaal als zij Voor hem zingt, opnieuw voor Jezus, gespeeld door Soy Kroon. Wederom stromen de enthousiaste reacties binnen en ook als ze daarna Als het avond is van Suzan en Freek opdraagt raken de kijkers ontroerd. Als ze zelf volschiet als ze Zeg dat je niet hoeft te gaan schat in duet zingt met Soy Kroon, hebben de kijkers het niet meer:

Wow zo prachtig dit! Kippenvel, goede keuze, Noortje als Maria, echt 1 van mijn favoriete #ThePassion — sylvia🌈🏳️‍🌈 (@wolfje_sylvia) 14 april 2022

Noortje Herlaar is zó veel beter dan de rest, dat Jezus & Co. letterlijk niet eens in de buurt mogen komen. #ThePassion pic.twitter.com/WqgPxR9z5i — Stefan Keerssemeeckers (@Stiif) 14 april 2022

Wat kan Noortje dit toch goed, fantastische stem! #ThePassion — Charlene (@xcharr_) 14 april 2022

Noortje wat ben je een geweldige Maria #ThePassion je zingt briljant! — Wendy Goudzwaard (@WendyGoudzwaard) 14 april 2022

Bron: The passion, Twitter.