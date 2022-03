NOS-correspondent Iris de Graaf verlaat Rusland ‘na veel wikken en wegen’

Iris werkt sinds mei 2020 als NOS-correspondent vanuit Rusland en omringende regio.

Vanuit Nederland

Ze baalt ervan dat ze nu vanuit Nederland moet gaan werken. “Een mededeling: na veel wikken en wegen is besloten dat ik tijdelijk vanuit Nederland ga werken”, schrijft ze op Twitter. “Onze werkomstandigheden zijn op dit moment te onzeker. Ik hoop zo snel mogelijk weer terug te keren naar Moskou om daar weer ter plekke verslag te kunnen doen.”

Gevangenisstraf voor verspreiden nepnieuws

Deze beslissing heeft te maken met de nieuwe maatregelen die het Russische parlement heeft aangekondigd. Russen die ‘valse informatie’ over de oorlog in Oekraïne verspreiden kunnen voortaan tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. Deze wetten gelden ook voor buitenlandse journalisten die ‘nepnieuws’ verspreiden. Het is daardoor onveilig voor Iris en haar team om in Moskou te blijven. Je weet nooit wat het Russisch parlement onder ‘nepnieuws’ verstaat.

Hoge boetes

Er worden ook hoge boetes uitgedeeld voor het verspreiden van ‘nepnieuws’ en het oproepen tot sancties tegen het land, meldt persbureau RIA Novosti. Een regeringswoordvoerster gaf eerder al aan dat Rusland momenteel wordt overspoeld met een stroom van nepnieuws. Hiervoor houden ze de NAVO en buitenlandse inlichtingendiensten verantwoordelijk.

24/7 aan het werk

Eerder deelde Iris op Instagram nog een heleboel foto’s van haar aan het werk in Rusland. “Ongeloof, zorgen, een loodzware rollercoaster... 24/7 aan het werk met mijn fantastische team”, schreef ze toen. “Nieuws volgen / livegesprekken / korte naps tussendoor en veel emoties. Ik ben overweldigd door al jullie lieve berichtjes, appjes, mails & DM’s. Heel veel dank voor alle support! In gedachten zijn we allemaal bij onze vrienden, familie en collega’s in Oekraïne.”

