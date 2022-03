De verbaasde Herman schrijft op Twitter wat er gebeurd is.

Herman van der Zandt is beroofd

“Schitterende fietspomp in mijn auto. Maar het enige wat ze jatten zijn mijn kleren”, aldus Herman. Dus ogen open in Amsterdam-West. Signalement: zwarte smokings, witte hemden, zwarte lakschoenen.” In zijn binnenzak zaten zelfs mogelijk nog kaartjes met vragen voor zijn programma Met het mes op tafel, schrijft Herman.

Schitterende fietspomp in mijn auto. Maar het enige wat ze jatten zijn mijn kleren. Dus ogen open in Amsterdam-West. Signalement: zwarte smokings, witte hemden, zwarte lakschoenen. Mogelijk nog shoot-outs in binnenzak. — Herman van der Zandt (@HermanvdZandt) 21 maart 2022

Herman gaat commando

Onder zijn berichtje zijn veel wisselende reacties te lezen. Mensen steunen hem in het bijkomen van de schrik dat er überhaupt ingebroken is, maar reageren ook met enige hilariteit op de opmerkelijke diefstal. “Een overval in stijl, dus”, schrijft iemand. Een ander vraagt zich af wat Herman dán gaat dragen, de rest van de avond:

Ah wat balen zeg! Sterkte er mee! — Alex Steegstra (@alexsteegstra) 21 maart 2022

.....maar wat heb je vanavond dan aan? #methetmesoptafel — Lin (@zegmaarLinda) 21 maart 2022

Ga je nu commando in je onzichtbare smoking? 🤦 — Mike Duin (@mike_duin) 22 maart 2022

Bron: Twitter