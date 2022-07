NOS-presentatrice en actrice Leontien Ceulemans (70) overleden

De laatste twee jaar van haar leven woonde ze in het Rosa Spier Huis in Laren.

Leontien Ceulemans op tv

Je kent haar misschien als de eerste presentatrice van het NOS Jeugdjournaal. Ze was vanaf 1981 regelmatig bij de NOS te zien. Ze bleef zo’n twee jaar het gezicht van het programma, maar verliet Het Jeugdjournaal vanwege kritiek op haar presentatieskills.

Voor die tijd was Leontien vooral bekend als actrice. Zo stond ze weleens op het toneel en speelde ze rollen in series en films. Ook presenteerde ze tv- en radioprogramma’s en deed ze veel voice-overklusjes.

Swiebertje

In de jaren zeventig was ze onder meer te zien in de tv-programma’s Zwerven met Swiebertje en De Mounties. Ook had ze bij Veronica haar eigen radioprogramma over films, namelijk Films zien met Leontien. In de jaren ‘90 speelde ze gastrollen in Goede tijden, slechte tijden, Het zonnetje in huis en Oppassen.

Mediawereld

Ceulemans groeide op in Amsterdam, als dochter van een actrice en een gitarist. Door het werk van haar ouders leerde zij al op jonge leeftijd de mediawereld kennen. Vanwege haar zwakke gezondheid heeft ze het de laatste jaren een stuk rustiger aan gedaan. Er zal geen begrafenis plaatsvinden omdat Leontien haar lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap.

Bron: NOS, RTL Boulevard