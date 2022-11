NPO en BN’ers reageren op ‘intimiderende en vernederende’ Matthijs van Nieuwkerk: “Een ernstige smet op een iconisch programma”

NPO, BNNVARA, mediadeskundigen, BN’ers en kijkers hebben inmiddels hun zegje gedaan over het vernietigende stuk.

Wat wordt er in het artikel gezegd over Matthijs van Nieuwkerk?

Voor wie het artikel (nog) niet heeft gelezen, een korte samenvatting van het jarenlange structureel grensoverschrijdende gedrag en de angstcultuur achter de schermen bij De wereld draait door volgens de Volkskrant.

De krant sprak met meer dan zeventig oud-medewerkers van DWDD. Tientallen kampten met mentale en fysieke klachten door het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk en de eindredacteuren. Zij vertellen hoe ze werden geïntimideerd, uitgescholden en vernederd op de redactie. Uit de verhalen blijkt dat Matthijs extreme woedeaanvallen had en regelmatig in het gezicht van collega’s schreeuwde. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, zegt een oud-redacteur tegen de krant.

Eindredacteuren deden mee

Niet alleen Matthijs zou ‘monsterlijk gedrag’ hebben vertoond op de redactie, maar ook de eindredacteuren. Zo zou DWDD-hoofdredacteur Dieuwke Wynia volgens medewerkers mensen opjagen en redacteuren ‘ambtenaren’, ‘zombies’ en ‘lui’ noemen, terwijl ze 70 tot 80 uur per week werken. Aan de Volkskrant erkent Dieuwke dat ze ‘bot’ en ‘te weinig invoelend’ is geweest. “Daar heb ik spijt van”, zegt de oud-hoofdredacteur.

De reactie van Matthijs

Matthijs wilde in eerste instantie niet reageren, maar liet vlak voor de publicatie toch van zich horen. “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm”, verklaarde hij. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

Statement NPO en BNNVARA

Het stuk is ook door de publieke omroep en de zender gelezen. De NPO zegt in een reactie op het artikel dat het grensoverschrijdende gedrag van de inmiddels 62-jarige presentator ‘nooit had mogen gebeuren’. ‘Ook wij zijn enorm geschrokken van het grote aantal medewerkers die negatieve en angstige ervaringen hebben opgedaan tijdens hun werk bij het programma DWDD en ook van het feit dat sommigen daar nu nog steeds last van hebben’, schrijven ze op de website.

BNNVARA vindt het ‘pijnlijk’ voor medewerkers dat zowel Matthijs als de eindredacteuren niet zijn aangesproken op hun gedrag door de omroep. Ook is de zender ‘teleurgesteld’ over de twee verschillende statements van de presentator. De afgelopen maanden vonden er al zeer indringende gesprekken plaats met Matthijs en de twee statements doen geen recht aan die gesprekken, beweert BNNVARA. ‘Dat dwingt ons tot beraad en we gaan hierover met Matthijs in gesprek.’

Bekend Nederland vindt er ook wat van

Angela de Jong schrijft in haar column voor het AD dat ze het artikel over Matthijs van Nieuwkerk ‘ontluisterend’ vindt. ‘Ik heb op krantenredacties gewerkt, waar het er ook stevig aan toe kon gaan tot een paar jaar geleden. Maar dit is toch nog wel een graadje heftiger dan ik dacht.’

Ook schrijft Angela dat ze het onbegrijpelijk vindt dat de BNNVARA-leiding zoveel signalen en klachten negeert en naast zich neer heeft gelegd. ‘De redactie is gruwelijk in de steek gelaten, maar de omroep had zijn grote ster Matthijs ook veel beter tegen zichzelf moeten beschermen. Dit is een ernstige smet op een iconisch programma.’

Tim Hofman, die afgelopen jaar de misstanden rondom The voice of Holland in zijn BNNVARA-programma Boos aan de kaak stelde, is geschrokken en noemt het gedrag buitensporig. Hij was regelmatig te gast in het programma, maar kreeg toen niks van de angstcultuur en het intimiderende gedrag mee. ‘De directie van BNNVARA moet zorgen dat dit nooit meer gebeurt’, schrijft hij over het grensoverschrijdende gedrag en de behandeling van de werknemers. Tim kreeg geen meldingen binnen over het praatprogramma bij Boos.

Özcan Akyol, goede vriend van Matthijs en regelmatig te gast in het programma, zegt in Jinek dat hij het spijtig vindt dat de goede en mooie kanten van het programma nu slechts een bijzin zijn in het artikel. “Als het echt zo erg was. Ik bedoel, het was erg, maar als het echt zo erg was dat het niet te verdragen was dan kun je toch niet vijftien seizoenen zo’n programma door laten gaan.” Hij stelt dat veel redacteuren beweren dat het een fantastische leeromgeving voor hen was. “Er moeten ook goede en mooie dingen daar gebeurd zijn.”

Trending op Twitter

Zowel Matthijs van Nieuwkerk als DWDD zijn op het moment van publiceren nog altijd trending op Twitter. Een greep uit de reacties:

In het #Matthijsvannieuwkerk verhaal zit ook een stille heldin. Janine Abbring. Ze stapte op, schreef een nette mail, en trapt niet anoniem na. Ook Cecile Koekoek verdient een pluim dat ze optrad (wat een pech voor Matthijs dat ze na DWDD bij Volkskrant ging werken). https://t.co/3Z6Q6a3vZ1 — Mark Koster (@markkoster) 19 november 2022

Zou Jeroen Pauw #Matthijsvannieuwkerk kunnen interviewen over zijn gedrag? Ik ben wel benieuwd hoe zo'n gesprek eruit zou komen te zien, of er enige zelfreflectie is en wat hier aan ten grondslag ligt.



#jinek — Joke Maria (@JokeMaria2) 18 november 2022

Stoere vrouwen Abbring en Koekoek. #Matthijsvannieuwkerk



En de champions league kan excelleren zonder intimiderende woede-uitbarstingen. — Aylin Bilic (@AylinBilic) 19 november 2022

Ik mag hopen dat het artikel over #Matthijsvannieuwkerk als effect heeft dat er meer aandacht komt voor een veilige werkomgeving. Wat in dit artikel staat - je krijgt er buikpijn van - staat echt niet op zichzelf. En Van Nieuwkerk zelf heeft dringend professionele hulp nodig. — Ronald Buitelaar (@RonaldBuitelaar) 19 november 2022

Het lijkt mij uitstekende journalistiek @volkskrant

En het laat voor de zoveelste keer treffend zien dat macht corrumpeert. Hoe dichter je bij de hoogste in de pikorde zit, hoe geringer de bereidheid echt kritisch te zijn #Matthijsvannieuwkerk — Bram Bakker (@drbrambakker) 19 november 2022

Hoe nu verder?

Waar veel BN’ers anno 2022 ‘gecanceld’ worden nadat ze grensoverschrijdend gedrag vertonen, is dat in het geval van Matthijs (nog) niet het geval. De NTR laat weten dat de populaire Top 2000 à go-go, waarvan de uitzendingen in december staan gepland, doorgaat met Matthijs aan het roer. Hopelijk vindt er de komende periode een moment van bezinning plaats, waardoor het grensoverschrijdende gedrag dat de presentator voorheen toont, niet meer aan de orde is.

De opnamesvan de Top2000 quiz vandaag zijn wel geannuleerd. “Na het verschijnen van het Volkskrantartikel en de dynamiek die dat losmaakt, moeten we constateren dat vandaag niet de aangewezen dag is om een feestelijke quiz op te nemen. Daarom hebben we besloten om de opnames van de Top2000 quiz niet door te laten gaan. Deze beslissing is in samenspraak met Matthijs en de NPO genomen”, aldus een woordvoerder van de NTR aan het AD.

Het hele artikel van de Volkskrant lees je hier.

Bron: Volkskrant, ANP