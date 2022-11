NTR haalt ‘Top 2000’-programma’s met Matthijs van Nieuwkerk van de buis

Er is nog een sprankje hoop: de omroep onderzoekt de mogelijkheid of de programma’s nog gemaakt kunnen worden met een andere presentator, zodat je in (muzikale) stijl kunt aftellen naar de feestdagen.

Geen Top 2000-programma’s met Matthijs van Nieuwkerk meer

De NTR moet een harde noot kraken. Volgens de omroep is het niet mogelijk om de geplande uitzendingen met Matthijs van Nieuwkerk als presentator te laten doorgaan, zeggen ze in een kort statement. Dat heeft alles te maken met het vernietigende stuk over zijn persoon in de Volkskrant.

“Hoewel de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De wereld draait door heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma”, zegt NTR-directeur Willemijn Francissen.

Opgestapt bij BNNVARA

Gisteren stapte Matthijs op bij zijn werkgever BNNVARA, omdat de omroep publiekelijk twijfelde aan de oprechtheid van zijn statement in een reactie op het artikel in de Volkskrant. Het maakt een verdere samenwerking onmogelijk, aldus de presentator.

Bij BNNVARA maakte Matthijs na het stoppen van De wereld draait door programma’s als Chansons! en Matthijs gaat door.

Extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen

Matthijs van Nieuwkerk wordt in het stuk van de Volkskrant, dat maanden onderzoek deed naar de werkwijze op de redactie van DWDD en meer dan zeventig werknemers sprak, beschuldigd van extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen.

Tientallen werknemers kampten met mentale en fysieke klachten door het gedrag van de presentator en de eindredacteuren. Zij vertellen hoe ze werden geïntimideerd, uitgescholden en vernederd op de redactie. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, zegt een oud-redacteur tegen de krant.

NPO-directeur Frans Klein, destijds als mediadirecteur nauw betrokken bij en verantwoordelijk voor DWDD, legt zijn functie tijdelijk neer. Dit laat de NPO dinsdag weten in een verklaring. Zijn naam viel meerdere malen in het artikel in de Volkskrant.

Bron: ANP