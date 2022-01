Let op: in dit artikel kunnen spoilers staan over het verloop van de serie.

Zeker in het licht van de BOOS-aflevering over seksueel overschrijdend gedrag bij The voice of Holland komt de scène rauw op het dak vallen.

Stalker

In de GTST-aflevering is namelijk te zien hoe dokter Roman (gespeeld door Kiefer Zwart) zich vergrijpt aan zijn ex-assistent Saskia (gespeeld door Tamara Brinkman) nadat zij duidelijk maakte dat ze definitief niets meer van hem wil.

Verkrachting

Roman blijkt niet alleen een charmante arts te zijn: hij stalkt Saskia al even. Zij had al eerder gehoord dat hij ook gewelddadig kon zijn, maar ze had niet verwacht dat hij dat ook tegenover haar zou zijn. Helaas bleek dat wel het geval: Roman verkracht haar.

Kijkers in shock

De scène komt hard binnen bij de fans. Ze hebben het erover op Twitter en zijn van mening dat, zeker met al het nieuws van afgelopen week in het achterhoofd, een waarschuwing voor de heftige scène op zijn plek zou zijn geweest.

Die aflevering van maandag 31 januari 😭 ben zo boos, haal Roman er aub uit #gtst — Romy (@romychar) 24 januari 2022

Asdfghjkl ik wacht al sinds Romans aankomst op deze aflevering. Zijn ware aard komt eindelijk naar boven.😱😭 #gtst — Ies Astra (@IesAstra) 24 januari 2022

Dat zelfs je veilige gtst niet meer triggervrij is.



Sjonge moest dat nou die scene over seksueel misbruik? 😔#seksueelmisbruik #ptss — Veiligheidinverbinding (@Veiligheidinve1) 24 januari 2022

@gtst had niet van tevoren kunnen bedenken, dat dit onderwerp nu zo actueel zou zijn. Pfff heftig hoor. #videoland #gtst #rtl —  ♪ Totally Alex ♪  (@totallyalex74) 24 januari 2022

De laatste scene van #gtst volgende week maandag is best.. heftig. Misschien kan @gtst, @RTL4 van te voren ook even waarschuwen — Lianne van Veen (@Liedje87) 24 januari 2022

