Nu al klaar met de kou? Dít is hoe zonnig het dit najaar wordt

September en oktober staan bekend als echte herfstmaanden. Toch zijn warme dagen in beide maanden niet ongebruikelijk. Denk maar eens aan 2018. Toen werd half oktober maar liefst 26,3 graden gemeten in De Bilt. In het zuiden van Nederland is dat zelfs later in oktober nog weleens voorgekomen. Ook hebben we in november meer dan eens de 20 graden aangetikt. Het kán dus wel. Maar gebeurt dat ook dit jaar?

Wordt het een zonnig najaar?

Goed nieuws: het zal snel warmer worden. In de loop van deze week beginnen de temperaturen al te stijgen. Zo kan komende vrijdag al best een mooie nazomerdag worden. Je kunt dan 5 tot 7 zonuren verwachten met temperaturen rond de 18 graden.

Volgende week veel regen

Volgende week wordt er herfstweer voorspeld met flink wat regen, maar de temperaturen blijven zacht. Het wordt zo’n 17 graden, maar zomers kunnen we het helaas niet noemen. Daarna lijkt het volgens de nieuwste weermodellen op te klaren.

Warm zonnetje

In de laatste weken van oktober overheerst het droge weer en krijgt de zon steeds meer kansen. Doordat er ook weinig wind voorspeld is, kun je waarschijnlijk heerlijk in het zonnetje zitten en kan dat behoorlijk warm aanvoelen, maar de temperaturen blijven rond de 18 graden hangen. Helaas zijn er in de weermodellen nog geen dagen van 25+ graden naar voren gekomen, maar van de zon genieten zit er dit najaar dus wél in.

Ben je een echte koukleum en zijn het vooral je voeten die maar niet meer warm worden? Warme sokken aantrekken kan al een beetje helpen. Maar met déze truc kom je pas goed het najaar door:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Weer.nl