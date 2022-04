Nu echt: Jennifer Lopez en Ben Affleck gaan trouwen

In het filmpje op On the JLo laat ze haar fans de ring nogmaals zien. “Je bent perfect”, zegt ze. Op Instagram gaf J-Lo al een hint dat ze bijzonder nieuws heeft.

Opnieuw verloofd

Het is niet de eerste keer dat acteur Ben Affleck haar ten huwelijk heeft gevraagd. Twintig jaar geleden, in 2002, waren de twee ook al verloofd. Maar Lopez verbrak de relatie twee jaar later. Dat deed ze naar verluidt toen door de enorme media-aandacht voor Ben en haar. Ze hadden zelfs een bijnaam: ‘Bennifer’.

Andere relaties

J-Lo en Ben zijn nu precies een jaar weer samen en zijn stapelverliefd op elkaar. Ze vonden elkaar weer nadat beiden hun relatie met hun vorige partners zagen stuklopen. Jennifer was hiervoor samen met Alex Rodriguez, met wie ze ook verloofd was. Met ex-echtgenoot Marc Anthony heeft ze de tweeling Max en Emme. Ook had de zangeres eerder een relatie met rapper P.Diddy.

Ben kreeg met zijn ex-vrouw, actrice Jennifer Garner drie kinderen.

Bron: ANP/Instagram