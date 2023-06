Nu een dipje maar vanaf morgen genieten: zaterdag wordt het 25 graden

Het zonnetje wisselt zich vandaag af met de nodige wolken, maar gelukkig is het morgen weer wat beter. “Het is dan droog en we krijgen flinke perioden met zon. Op de Wadden en langs de westkust blijft het koeler, maar in het binnenland wordt het een graad of 20, met zonkracht 6”, zo vertelt Marjan de Hond van Buienradar.

Lekker vooruitzicht

Zaterdag is het pas écht genieten. “Het wordt prachtig weer met gemiddeld 23 graden.” Op de Wadden is het een graad of 16, in het noorden ongeveer 20 graden. “En in het zuiden is het weer iets warmer met maximaal 24 graden.” Ook zondag en maandag is het droog en zonnig weer met een temperatuur tussen de 18 en 23 graden.

Hooikoorts-alert

Hoewel die zomerse temperaturen heerlijk zijn, is het voor mensen met hooikoorts wat minder. De pollenradar tikt namelijk de 9 aan op een schaal van 1 tot 10. “Dat betekent dat er veel pollen in de lucht zitten”, zo legt Marjan uit. “Dat komt door de grassen. Het is droog, er wordt veel gemaaid, de grassen bloeien.” Mocht je zo min mogelijk last willen hebben, dan kun je het beste naar de kust gaan. De westenwind zorgt daar namelijk voor minder pollen in de lucht.

Bron: RTL Nieuws