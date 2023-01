Nu in de winkel: Libelle Lekker met meer dan 75 nieuwe recepten

Een beetje light, nieuwe guilty pleasures voor tussendoor en hartige borrelhappen.

Eet groen & leef langer

Hoe meer groen, hoe beter. Beter voor je darmen én beter voor je humeur. Hoe doe je dat als je weinig tijd hebt? Met het uitgebreide weekmenu uit Libelle Lekker natuurlijk. Met extra veel goede ingrediënten: groente, bonen, maar ook vlees en vis. Krijg je al trek in Marokkaanse soep met ras el hanout of de Aziatische noedels met kip? Hoe meer plantaardige ingrediënten hoe beter, en het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn.

Libelle Lekker: uit één pan

Een smakelijk kippetje met venkel en pastinaak of liever een courgetteschotel met extra veel kaas? Probeer ze allebei, of een van de die andere zalige eenpansgerechten. Zo makkelijk te maken en goed van smaak, dat worden de nieuwe favorieten van je weekmenu.

Doen! Weekend zonder koolhydraten

Geen zin in een plofbuik in het weekend? Daar hebben we een oplossing voor: gepocheerd ei met zalm en avocado bijvoorbeeld. Of een visburger op toast van zoete aardappel. Wie een beetje van verwennen houdt, maakt dit weekend een van deze koolhydraatvrije recepten. Genoeg tijd om lekker in de keuken te staan en

En verder, naast heerlijke recepten

Weinig verse groente in het schap? Leve de diepvries! Lekker makkelijk en gevarieerd. * Dag opgejaagd gevoel! Zo eet je de stress van ja af * In 8 simpele regels: het Lang-Leven-Dieet

Je kunt Libelle Gezond kopen in de winkel of nu bestellen met 25% korting via lossebladen.nl voor €3,94 in plaats van €5,25.