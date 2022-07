Liefhebbers van puzzels en kleurplaten kunnen hun hart ophalen en ook DIY-fans vinden in het Libelle Zomer Vakantieboek voldoende inspiratie met de vrolijke zelfmaak-ideeën.

Lekker veel lezen in het Libelle Zomer Vakantieboek

Naast een complete roman met een hoogzomers Spanje-verhaal vind je in het vakantieboek ook geheime vakantie-adressen van de redactie, de leukste dagjes uit dichtbij huis, smeuïge verhalen over die vakantieliefdes van toen en het beste van de zomer voor elk sterrenbeeld in de uitgebreide zomerhoroscoop.

Genoeg te doen

Naast uren leesplezier is er ook genoeg te doen. Voor extra lange zomeravonden hebben we makkelijke gerechten zoals traybakes uit alle windstreken en ook smakelijke zomerstoofpotjes. En terwijl het eten in de oven staat, kun je nog even een inspirerend zomertestje doen, bijvoorbeeld over de manier waarop jij graag liefde ontvangt of juist liefde gunt aan anderen.

Zin om het Zomer Vakantieboek in huis te halen? Nu in de winkel of gratis thuisbezorgd via lossebladen.nl/vakantie voor € 9,99