NVWA waarschuwt: gevaarlijk afslankmiddel online te koop

Ze roepen iedereen op deze producten niet te kopen en ook niet meer te gebruiken.

Afslankpillen

Het innemen van afslankpillen zou een middel zijn om gewicht te verliezen. Deze pillen zijn te koop bij de drogist, apotheek, supermarkt en op internet. Er worden tal van pillen aangeboden als ‘afslankpil’, maar let hier wel goed mee op. Er gaan momenteel pillen rond die erg gevaarlijk zijn, zegt de NVWA.

Gevaarlijke stof

Deze pillen bevatten DNP. Dit is een toxische stof die bij gebruik ernstige gezondheidsgevolgen kan hebben. Er zijn aanwijzingen dat afslankmiddelen die DNP bevatten vanuit Nederland online worden aangeboden.

Deze afslankpillen worden niet via reguliere webshops aangeboden, maar via social media of het dark web. Maar pas daar dus mee op.

Bodybuilders

De stof 2,4-dinitrophenol (DNP), ook wel bekend onder de namen Dinosan, Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, Aldifen en Chemox, is een chemische stof die in het verleden in de Verenigde Staten als medicijn op de markt is geweest voor de behandeling van obesitas. Vooral bodybuilders gebruiken DNP om de onderhuidse vetlaag te verminderen.

Schadelijk voor je gezondheid

Toch is het niet slim om dit te gebruiken, DNP is namelijk erg gevaarlijk. Mensen kunnen overlijden na inname van 1 à 3 gram DNP per dosering. Maar ook bij lagere doseringen heeft DNP al schadelijke effecten, zoals huiduitslag, staar en effecten op hart- en bloedvaten en het zenuwstelsel.

Al eerder kwamen in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mensen in het ziekenhuis door het gebruik van het spul. Er zijn zelfs mensen door overleden.

Bron: NVWA