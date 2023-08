O jee, code geel: donderwolken met hagel op komst

Haal de tuinkussens maar weer naar binnen, want zondagmiddag gaat het donderen en kletteren, volgens het KNMI. Op de weerradar is te zien hoe donderwolken vanaf met name de kust bij Zeeland ons land intrekken naar het oosten. Heel het land gaat daar last van krijgen, met plaatselijk onweer, hagel en mogelijk windstoten van 60 kilometer per uur.

Hinder door onstuimig weer

Verkeer, buitenactiviteiten en activiteiten op het water kunnen hinder ondervinden van het onstuimige weer, aldus het KNMI. Om een uur of 15.00 uur klaart het op in het westen en in de rest van het land zal aan het einde van de middag de rust weer terugkeren.

Wat houdt code geel in?

Bij code geel is er met minstens zestig procent kans op gevaarlijk weer. Het KNMI raadt dan aan om met name als je het verkeer in gaat extra op te letten. Zo'n code geel komt regelmatig voor: afgelopen week werden we er ook al onaangenaam door verrast.

Bron: KNMI