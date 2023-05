O jee, dít automerk heeft de meeste kans om gestolen te worden

Niet alle auto's zijn even populair bij autodieven en ook per regio verschilt de kans op een autodiefstal, laat vergelijkingssite Independer weten op basis van gegevens van de politie en het CBS. Er is één merk dat in Nederland het meest in trek is bij boeven en dat is Toyota.

Veel te halen

Van alle gestolen auto's in ons land was namelijk één op de zes van het Japanse merk. Dat is zo'n 83 procent meer dan het jaar ervoor. Wat daarvan de precieze reden is, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat van de Toyota Prius II vaak katalysatoren gestolen worden, omdat daar veel edelmetalen in zitten ten opzichte van andere auto's.

Onder de radar

Wil je onder de radar blijven bij autodieven, dan kun je het beste Hyundai of Suzuki rijden, want volgens cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) worden deze auto's het minst gestolen.

Vaak raak

Hoewel autodiefstal een landelijk probleem is, verschilt het per regio flink hoe vaak het raak is. Een kwart van de motorvoertuigen wordt gestolen in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, maar relatief gezien zit je daar niet het meest onveilig. In Limburg namelijk gemiddeld ruim twee keer zoveel motorvoertuigen gestolen als landelijk gemiddeld. Dat komt omdat Limburg dicht bij de grens ligt, wat het voor dieven makkelijk maakt om de auto snel naar België of Duitsland te doen verdwijnen.

Veilig parkeren

De veiligste provincies om te parkeren zijn Friesland en Zeeland, daar werd dit jaar namelijk gemiddeld minder dan één motorvoertuig per 10.000 huishoudens gestolen.

