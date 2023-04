O jee, iDEAL gaat op de schop: dit betekent dat voor jou

Het online betaalsysteem iDEAL wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken, meldt RTL Nieuws. Je kunt straks een profiel aanmaken, waardoor het betalen een stuk sneller gaat. Bepaalde gegevens, zoals je bank, je adres en je voorkeuren voor bezorging, staan dan namelijk al ingevuld. Dat scheelt tijd, omdat je deze gegevens niet steeds handmatig hoeft in te voeren.

Razendsnel betalen

Ook kun je straks via een pushbericht van je bank-app betalen. Dat is sneller, omdat je niet eerst naar een apart betaalscherm hoeft en dus in de webwinkel kunt blijven.

Het ‘nieuwe iDEAL’ moet vanaf oktober te gebruiken zijn. Op een later moment zullen er nog meer nieuwigheden worden toegevoegd, zoals terugkerende betalingen en later betalen. Ben je van de oude stempel en lijkt je dit allemaal maar niks? Geen zorgen: je kunt voorlopig nog gewoon via de huidige manier van iDEAL blijven betalen.

Hallo, Europa

De oude vertrouwde betaalmethode gaat er dit jaar dus iets anders uitzien, maar daar blijft het niet bij. Het bedrijf achter iDEAL is overgenomen door een samenwerking van Europese banken, die er één grote Europese portemonnee van willen maken: een soort gezamenlijke ‘iDEAL’ genaamd European Payments Initiative (EPI). Op die manier wordt het betaalverkeer binnen de hele EU een stuk sneller. Hier gaan we binnen vijf jaar pas iets merken.

Bron: RTL Nieuws