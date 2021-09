Ode aan mantelzorgers: Libelle’s Maud & Babs spelen de hoofdrol in nieuwe tragikomedie

Want zoals je in Libelle of op Libelle.nl misschien al hebt gelezen, leidt hoofdpersoon Maud een gecompliceerd leven.

Dagboek van Maud (en Koen)

Elke week kun je in Libelle en op Libelle.nl de hartenkreten van verloskundige Maud lezen - maar ook van haar (ex-)man Koen. Zonder al te veel te verklappen, als je Dagboek van Maud van begin af aan wilt lezen: Maud krijgt nogal wat voor haar kiezen. Te beginnen met haar vreemdgaande man Koen, die op een gegeven moment schokkend nieuws bekendmaakt. “Nee Maud, dat wil ik niet. Ik wil bij jou blijven, maar…” “Maar wat?” Hij kijkt me aan, en wendt dan zijn blik weer af. “Ze is zwanger.” Terwijl ik in elkaar krimp van de plotselinge pijn, met mijn handen naar mijn buik grijp en ‘nee!’ schreeuw, zweef ik even boven mijzelf en kijk naar ons.”

Moeder met dementie

Het verhaal van Maud en Koen neemt verbijsterende twists, waarbij samen een puberdochter en -zoon met hun eigen sores hebben het er ook niet makkelijker op maakt. Bovenop al die zorgen, ziet Maud haar moeder Babs steeds verder achteruitgaan in het verzorgingshuis. Ze heeft dementie, voelt zich opgesloten, is steeds vaker agressief. En op die verhaallijn, borduurt de achtdelige tv-serie Maud & Babs voort.

Maud & Babs

In Maud & Babs besluit Maud, gespeeld door Rifka Lodeizen, zelf voor haar dementerende moeder Babs (Loes Luca), die in de serie nog op zichzelf woont, te gaan zorgen. Maar is ze wel voorbereid op wat dat haar gaat kosten? Zowel schrijnende als grappige momenten doen zich voor. In de tv-serie is Maud nog samen met haar man, die gespeeld wordt door Peter Paul Muller. Hij denkt, samen met Mauds zus (Kim van Kooten), het zijne van de situatie.

Maud (Rifka Lodeizen) en haar zus Juliette (Kim van Kooten) met moeder Babs (Loes Luca). Beeld Mark de Blok/Omroep MAX

Ode aan mantelzorgers

Elle van Rijn is trots dat haar Libelle-reeks de weg naar tv maakt. En met name dat het een ode aan mantelzorgers is. “Een verhaal over de pijn, de frictie en de liefde van de mantelzorger. Mantelzorg en de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden leveren vaak veel spanning en problemen op binnen families. Daarover wilde ik een serie maken en dat is gelukt”, laat de schrijfster weten.

Maud & Babs is vanaf vanavond elke zondag om 22.20 uur te zien op NPO 1.