Oef, even schrikken: energieprijzen nóg veel hoger dan gedacht

Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Pijn in de portemonnee

Het onderzoeksbureau brengt vrijdagochtend naar buiten dat de energieprijzen maar liefst 86 procent (!) hoger uitpakken dan afgelopen jaar. Als we kijken naar de energieprijzen van januari 2022, dan betaalt een huishouden met een gemiddeld energieverbruik komend jaar € 2800,- aan energie. Dat is ruim € 1300,- euro meer dan in 2021. Au.

Die prijsstijging komt door een aantal oorzaken. Onder meer omdat veel gas in Nederland door de strenge winter van vorig jaar is opgeraakt. Wereldwijd zijn de gas- en stroomprijzen flink gestegen. En aan het importeren van gas en stroom uit het buitenland hangt natuurlijk ook een flink prijskaartje.

Pleister op de wond

Het kabinet compenseert huishoudens met een eenmalige bijdrage van € 400,-. Een pleister op de wond, want in de meeste gevallen dekt dat nog niet eens de extra kosten voor vier maanden.

Lang niet alle Nederlanders voelen die gigantische prijsstijging overigens meteen in hun portemonnee. Ruim vier miljoen huishoudens heeft de energieprijs voor langere tijd vastgezet. En dan is er nog een klein beetje positiviteit te melden: het CBS verwacht dat de gemiddelde jaarlijkse energierekening jaarlijks met een paar procent zal dalen. Dat komt onder meer door betere isolatie, zuinigere apparatuur en bijvoorbeeld de inzet van zonnepanelen.

Bron: CBS