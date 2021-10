coronatest Beeld GettyImages

Oei: coronabesmettingen met 48% gestegen, de grootste stijging was bij 40+

Afgelopen week is het aantal coronabesmettingen flink opgelopen. Dat meldt het RIVM vandaag. Het aantal besmettingen was hoger dan vorige week in alle leeftijdsgroepen en alle regio's, maar bij één leeftijdsgroep was de stijging het sterkst: bij mensen van 45 tot en met 49 jaar steeg het aantal nieuwe gevallen met bijna 62 procent.