Oei, déze afslankmiddelen hebben mogelijk ernstige bijwerkingen

Ook anti-obesitasmedicijnen Saxenda en Wegovy worden onderzocht. Deze medicijnen, en dus ook Ozempic, zijn GLP1-receptoragonisten en zorgen er onder andere voor dat tijdens het eten eerder een verzadigd gevoel ontstaat. In Ijsland zijn er 150 meldingen gedaan door mensen die de middelen gebruikten en gedachten aan zelfdoding en zelfbeschadiging kregen. Of daar een verband tussen zit, wordt nu onderzocht door de EMA.

Zogenaamd ‘wondermiddeltje’

Zo'n 20 miljoen patiënten gebruiken de medicijnen, schrijft het EMA op haar website. Of dat ook allemaal ‘patiënten’ zijn, is nog maar de vraag. Diabetesmedicijn Ozempic is bedoeld voor mensen met diabetes type 2 en een BMI hoger dan 30 of 35, om hun bloedsuikerspiegel op pijl te houden. Hoewel het eigenlijk géén afslankmiddel is, wordt het wel degelijk gebruikt als ‘wondermiddeltje’ door mensen zonder de ziekte. Je zou er razendsnel van afvallen, met alle gezondheidsrisico's van dien. Door een run op Ozempic is het middel zelfs slechter beschikbaar voor de mensen die het wel écht nodig hebben.

Niet in de bijsluiter

Fabrikant Novo Nordisk, die de medicijnen maakt, laat in een statement weten dat ze de meldingen zeer serieus nemen, meldt de Amerikaanse nieuwssite CNBC. De medicijnen zijn volgens hen al meer dan tien jaar op de markt en in grote onderzoeken is nooit een verband aangetoond tussen de middelen en gedachten aan zelfdoding of zelfbeschadiging. Er staat dan ook niks over in de bijsluiter.

In november 2023 moeten de eerste bevindingen van de EMA helder zijn.

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Bel 113 of gratis: 0800-0113. Ook kun je gaan naar de website van 113 Zelfmoordpreventie.

Bron: Farmacotherapeutischkompas.nl, CNBC.com, EMA