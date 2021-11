Oei: in déze supermarkten kun je maar beter de kassabon checken

En dat kan je duur komen te staan.

Verkeerde prijzen

De Consumentenbond heeft steekproeven uitgevoerd bij de Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar. Bij ieder supermarkt is bij drie filialen gewinkeld. Hierna zijn de prijzen op de bon vergeleken met de prijskaartjes die bij de schappen staan. En de resultaten van dat onderzoek waren opvallend.

Te veel betalen

Van alle 21 bonnetjes uit het onderzoek, was er slechts één foutloos. Een Aldi-bon liet geen enkele fout zien. De andere 20 bonnen bevatten fouten in de prijs, die meestal niet zo fijn was voor de consument. Vaak betaalt de klant namelijk meer voor een product, dan bij het schap stond aangegeven.

Supermarkt met de minste fouten

Bij één op de zeven producten gaat het mis en klopt de prijs op de bon niet. Over het algemeen kwam Aldi het beste uit de test. Slecht één op de 25 artikelen was verkeerd geprijsd.

Supermarkt met de meeste fouten

Sommige supermarkten zijn juist slordiger dan het gemiddelde. Zo kwam bij Albert Heijn één op de vier prijzen op de bon niet overeen met de aangegeven prijs bij het schap. Bij Jumbo week de prijs bij één op de vijf gevallen af.

Koffie, bier en wijn

Vooral voor koffie, bier en wijn wordt vaak onterecht te veel betaald. Deze artikelen waren volgens het prijskaartje in de aanbieding, maar volgens de kassa niet. Bij de Plus betaalde je daarom 4,19 euro te veel voor koffie. Bij de Albert Heijn 2,19 euro te veel voor een 6-pack alcoholvrij bier.

Vorig onderzoek

In 2020 voerde de Consumentenbond een vergelijkbaar onderzoek uit. Toen waren drie van de 28 kassabonnen foutloos. Gemiddeld klopte de prijs toen bij één op de acht producten niet. Destijds liet Albert Heijn weten dat de prijs aan de kassa leidend is. Maar volgens de Consumentenbond klopt dat niet. Consumenten beslissen namelijk of zij iets willen kopen op basis van de prijs die aangegeven wordt in de winkel. Winkels moeten die prijs dan ook aanhouden, tenzij die prijs overduidelijk een vergissing is.

Bron: Consumentenbond.