Aleksandra vertelt hoe ze de informatie met ‘trillende handen’ op haar dochtertje pende.

Oekraïense moeder

Op de rug van het meisje staat haar naam en geboortedatum en een aantal telefoonnummers genoteerd. “Ik heb dat op de eerste dag van de oorlog op haar rug geschreven voor het geval er iets met ons gebeurt en iemand haar zou vinden”, aldus de moeder, die samen Oekraïne wilde ontvluchten. “Een nog gekkere gedachte schoot door mijn hoofd: waarom heb ik deze informatie niet op haar rug laten tatoeëren?”

Hartverscheurende maatregel

Op de tweede foto laat Aleksandra zien dat ze ook een handgeschreven kaartje met haar naam, de namen van haar ouders en hun telefoonnummers in haar dochters jasje stopte. Ze blijkt niet de enige die deze hartverscheurende maatregel nam. In de reacties schrijft iemand: “Op de eerste dag van de oorlog heb ik hetzelfde gedaan voor mijn 3-jarige zoon. Ook al zijn we nu in Engeland, hij heeft het papiertje altijd bij zich.”

Oekraïense moeder veilig in Frankrijk

De moeder en dochter blijken nu in het zuiden van Frankrijk te verblijven. Maar, zegt Aleksandra: “Ik kan het papiertje nog steeds niet weggooien, ook al zijn we veilig.”

Bron: Dailymail.co.uk