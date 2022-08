Oester-etende André van Duin bezorgt kijkers de slappe lach

André van Duin is een - in de zéér positieve zin van het woord - simpele man, en dat maakt zijn acties zo herkenbaar en hilarisch tegelijkertijd. Heel Holland Bakt-kijkers weten dat je de presentator dolgelukkig maakt met een stuk taart, maar oesters? Dat is minder z’n ding, zo blijkt uit de recentste aflevering van Denkend aan Holland. Elke week bezoekt hij daarin samen met compagnon Janny van der Heijden een andere Nederlandse provincie. Gisteren was Zeeland aan de beurt, en wat doe je in Zeeland? Juist! Oesters eten.

Denkend aan Holland: tranen van het lachen

Samen bezochten ze het dorpje Yerseke, waar een expert liet zien hoe je de schelpen opent en eet. Waar Janny zichtbaar genoot, waren van Andrés gezicht heel andere emoties af te lezen. Met deze, hoe zullen we het noemen, culinaire misstap, zorgde hij voor heel wat tranen thuis. Van het lachen dan, natuurlijk. Het was voor velen het leukste moment van de aflevering, dat maar weer eens bewijst waarom André zo’n goede komiek is. Gelukkig voor André dronken de twee daarna nog een glas witte wijn - en dat smaakte een stuk beter.

Oesterkoningin Janny

Twitterend Nederland had overigens ook bonuspunten over voor Janny, die de oester wél met plezier naar binnen slurpte en daarmee werd gekroond tot oesterkoningin. Een greep uit de tweets over het oestermoment:

#denkendaanholland tranen van het lachen: André die een oester eet :-) — HanTweets (@HanTweets) 11 augustus 2022

André van Duin die een oester eet. 😂 #denkendaanholland — Elmarye Theune (@elmaryee) 11 augustus 2022

André heeft liever een bitterbal denk ik #DenkendAanHolland — 🌸Mireille 👩🏽‍🦱💙 (@Mir6776) 11 augustus 2022

André heeft de eetproef overleefd 😂 #denkendaanholland — Danielle (@DaanPaap) 11 augustus 2022

Ik ben Andre van Duin met een oester



Doe mij ook maar mossels…#teamandre #denkendaanholland — Ina (@Babloth) 11 augustus 2022

Bekijk de aflevering van Denkend aan Holland hier terug.