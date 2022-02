Ogen op de weg: dít kost een verkeersovertreding je in 2022

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 220 euro

Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 150 euro

Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 250 euro

Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 250 euro