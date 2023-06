Oh nee, code geel: regen, hagel en hevige onweersbuien op komst

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) waarschuwt zelfs voor stevige onweersbuien en hagel. Voor het hele land geldt dinsdagmiddag dan ook code geel, aangezien het weer voor hinder van het verkeer en buitenactiviteiten kan zorgen.

Drup, drup

Maandag kan er hier en daar wat regen vallen, vooral in het noorden van Nederland. Voor de rest van het land zal de dag droog, maar wel redelijk bewolkt verlopen. De temperatuur stijgt naar maximaal 28 graden Celsius.

Code geel door onweer en grote hagelstenen

In de nacht van maandag op dinsdag kan er al wat meer regen vallen. In de loop van de dag valt er steeds meer regen en vooral landinwaarts gaat het tussen 16:00 uur en 18:00 uur onweren. Maar daar blijft het niet bij, want pas op voor de hagelstenen die plaatselijk kunnen vallen. Deze kunnen tot wel twee centimeter groot worden, waarschuwt het weerinstituut. Daarom hebben ze voor heel het land code geel afgekondigd. Ook is er kans op windstoten tot 75 kilometer per uur. De buien trekken vanuit het zuidwesten naar het noordoosten.

Astronomische zomer

Niemand zit natuurlijk op code geel te wachten, maar de regen is wel goed voor de natuur. Al moet het daar wel iets meer voor gaan regenen om daar echt profijt van te hebben. Het heeft namelijk meer dan dertig dagen niet geregend, dus de grond is gort en gortdroog.

Hoewel we al wekenlang van écht zomers weer genieten, start deze week pas de astronomische zomer. En de zomer begint goed, want het wordt weer stralend weer.

Ook zonnig weer op komst

Je weet wat ze zeggen: na regen komt zonneschijn. Vanaf woensdag breekt de zon weer regelmatig door. Donderdag kan er hier en daar nog een bui vallen, maar daarna volgt weer een droge periode met veel zon en een temperatuur van rond de 28 graden.

Bron: KNMI, Weeronline