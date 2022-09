Oh no! Na het frikandellentekort komt nu ook friet in gevaar

Het gaat het frietje namelijk niet voor de wind. Het graan is duurder geworden en zonnebloemolie is schaars. Daarnaast kampen snackbars met hoge energierekeningen. Wat dat betekent? Dat de prijs van het frietje weleens flink omhoog kan gaan.

Friet is in gevaar

Als snackbars friet inkopen, hebben ze momenteel al met hogere prijzen te maken. Want ook de fabrikant kampt met hoge energieprijzen én het transport wordt duurder. Dat de zonnebloemolie schaars is, heeft te maken met de Russische inval in Oekraïne. Je kunt je vast nog wel herinneren dat zonnebloemolie in maart ineens heel moeilijk te krijgen was. Voor graan geldt hetzelfde probleem, en dat is dan weer nodig om paneermeel te maken.

Duurdere patat

Het kan zomaar zijn dat je de laatste keer dat je een patatje kocht, al met een prijsverhoging te maken hebt gehad. Een aantal cafetaria’s heeft de prijzen namelijk al omhoog gegooid. Dat zullen er de komende tijd meer worden, omdat ze hun stijgende kosten op een gegeven moment niet meer zelf kunnen betalen. Volgens experts zal die prijsstijging niet om een dubbeltje gaan.

Aardappels

Tot overmaat van ramp, dreigt er ook nog eens een tekort aan aardappels voor de frietbakkers. Aardappels bewaren kost boeren namelijk veel energie. Daarom zou het goed kunnen dat de boeren de aardappels volgend jaar eerder verkopen aan de aardappelverwerkende industrie. Dat betekent dat er minder overblijft voor frietbakkers.

Geen voorgesneden frietjes, maar aardappels in huis? Zo snijd je er zelf frietjes van:

Bron: Nu.nl