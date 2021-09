Pexels - Elle Hughes Beeld Pexels - Elle Hughes

Ojee: waarom toiletpapier straks een stuk duurder wordt

We kunnen ons de lege schappen ongetwijfeld allemaal nog herinneren - aan het begin van de coronapandemie, in maart 2020. Vooral toiletpapier werd massaal ingeslagen. Want ja, we zagen het anderen op grote schaal kopen en je zóu toch maar achter het net vissen. Nu ligt dat hamstergedrag wellicht wel weer op de loer. Wc-papier gaat namelijk een stuk duurder worden...