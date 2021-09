Olcay deelt goed nieuws over Ruud de Wild: “Zijn herstel lijkt heel voorspoedig te verlopen”

Ruud moest maandag opnieuw worden geopereerd, nadat er eerder dit jaar darmkanker bij hem werd geconstateerd. Olcay liet dezelfde dag nog weten dat de operatie was geslaagd en kwam vandaag met een nieuwe update. “Het gaat heel goed met hem en als dat zo blijft, mag hij vrijdag naar huis”, zo schrijft ze.

“Bedankt voor jullie steun en liefde”

En dat is niet het enige positieve dat ze te melden heeft: “De operatie is goed gegaan en zijn herstel lijkt heel voorspoedig te verlopen. Hij is helemaal kankervrij.” Olcay laat weten dat ze erg blij zijn met alle steunbetuigingen die Ruud heeft ontvangen. “Bedankt voor jullie steun en liefde. Ik ga hem zo even uit zijn bed trekken voor een leuke wandeling door het ziekenhuis.”

Eerdere operatie

Ruud maakte eind maart bekend dat dat bij hem in een vroeg stadium darmkanker was vastgesteld. Hij werd kort daarna geopereerd. De operatie leek in eerste instantie goed verlopen, maar een aantal dagen later moest de radiomaker opnieuw onder het mes vanwege complicaties.

Bron: Instagram