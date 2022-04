Olcay Gulsen steunt Jaimie Vaes na mishandeling door Lil’ Kleine: “Ik ben er voor jou”

De presentatrice probeert Jaimie zoveel mogelijk een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode.

Olcay spreekt Jaimie regelmatig

Olcay noemt het ‘heftig’ dat Jaimie na alles wat ze heeft meegemaakt in haar relatie, ook nog eens ‘heel Nederland over haar heen kreeg’. De presentatrice wilde niet met ‘ongevraagde adviezen’ bij Jaimie aankomen en besloot voor een andere aanpak te gaan. “Ik heb haar regelmatig gesproken en gezegd dat als ze me nodig heeft, ik voor haar klaarsta. In plaats van goedbedoelde adviezen te geven, kun je beter tegen iemand zeggen: ‘Wat er ook gebeurt, ik ben er voor jou.’ Zonder te oordelen over de situatie.”

Het zal wel voor het geld zijn

Olcay vindt het vooral heel ‘pijnlijk’ dat er zo wordt gespeculeerd over waarom een slachtoffer wel of niet bij haar gewelddadige partner blijft. “Het zal wel voor het geld zijn, roepen ze dan. Maar je weet helemaal niks over de situatie, en eigenlijk doet het er ook niet toe, wees er gewoon voor die persoon.”

Jaimie over de mishandeling

Jaimie sprak zich vorige week voor het eerst openlijk uit over de situatie in de talkshow Khalid & Sophie. Ze vertelde onder andere dat ze aangifte heeft gedaan tegen haar ex en dat ze inmiddels blij is dat de beelden – waarop de bewuste mishandeling te zien is – zijn uitgelekt. “Als het niet zo expliciet naar buiten was gekomen, had ik hier niet gezeten en niet in deze situatie gezeten. Dat was niet gezond geweest. Ik denk dat het nodig was om uit deze situatie te komen. Er is geen weg terug. Dat had ik nodig, want ik ging altijd weer terug.”

Bron: Grazia