Olcay Gulsen uit de kleren voor het goede doel: “Ik doe het voor Ruud”

Wat kunnen we verwachten van de tweede editie van For one night only?

“Je volgt negen BN’ers die niet allemaal even goed kunnen dansen, bij hun hilarische weg naar een optreden in het theater. Een groot verschil met de vorige editie is dat er toen alleen mannen uit de kleren gingen, en nu doen er ook vrouwen mee. Vorig jaar werd er aandacht gevraagd voor kankersoorten die vooral mannen treffen, en nu vragen we aandacht voor de vroegtijdige opsporing van kanker voor iedereen.”

Heb je lang getwijfeld om mee te doen?

“Toen ze me vroegen, zat ik midden in het traject met Ruud, die zelf kanker kreeg begin van het jaar. Hij was net geopereerd. Ik dacht gelijk: absoluut, dit ga ik doen. Als ze er bij Ruud niet op tijd bij waren geweest, dan had hij het zeker niet gered, met zijn type kanker. Dat was voor mij de grootste motivatie om meteen ‘ja’ te zeggen. Pas daarna dacht ik: oh jee, waar heb ik eigenlijk ‘ja’ op gezegd? Want ik kan helemaal niet dansen. Het naakt moeten gaan, daar had ik gek genoeg minder moeite mee. Maar het idee dat je moet dansen voor een publiek, dat vond ik wel zenuwslopend.”

Hoe reageerde Ruud toen je vertelde dat je dit ging doen?

“Hij vond dat echt heel mooi. Hij was zelf toen nog te ziek, anders had hij zelf ook graag meegedaan aan het programma. Maar hij vond het heel fijn dat ik het kon doen.”

Kon hij wel bij het optreden zijn?

“Ja, hij zat in de zaal. Dus hij heeft het wel gezien. Hij vond het fantastisch, dus dat was wel heel leuk.”

Hoe heb je je voorbereid op de show?

“Ik had natuurlijk van tevoren allerlei dingen met mezelf afgesproken. Ik wilde drie keer per week naar de sportschool gaan, op mijn eten gaan letten, die choreografie heel vaak oefenen. Maar dat soort voornemens komen er natuurlijk helemaal niet van. De laatste 5 à 6 dagen ben ik wel elke dag naar de gym geweest en heb ik op mijn eten gelet, maar wat bereik je nou echt in 5 dagen? Dus je gaat mij zien zoals ik ben.”

Hoe waren die laatste minuten voor de show?

“Het was alsof iemand mijn keel dichtkneep, zo zenuwachtig was ik. Ik heb veel gedaan in mijn leven, maar dit vond ik wel een van de engste dingen. Dat dansje was bij mij namelijk nog geen een keer goed gegaan. Dus ik was heel erg bang dat ik zou vallen of per ongeluk iemand zou trappen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Ik ben geen professionele danser, maar ik ben wel trots op wat we hebben neergezet. En het ging natuurlijk vooral om het doel waarvoor we het deden. Maar het zit toch in me: als ik zoiets doe, dan wil ik het per se goed doen.”

Zaten er voor jou bekende gezichten in de zaal, naast Ruud?

“Al mijn zusjes zaten er, dus dat was heel leuk. Hen zag ik ook terwijl ik aan het optreden was. En er zaten vriendinnen van me, maar ook mensen met wie ik weleens werk, dat was wat ongemakkelijker. Dan keek ik de zaal in en dacht ik: shit, daar zit een regisseur en geluidsmannen met wie ik vaak werk en die zien mij nu ook poedelnaakt. Tijdens de generale repetitie was dat trouwens ook al. Dat de mensen van de crew gewoon chips zitten te eten, terwijl jij daar naakt staat.”

Welke andere BN’ers moeten we écht in de gaten houden tijdens het programma?

“Tjitske Reidinga! Zij is echt hilarisch. En Johnny Kraaijkamp. Om die twee heb ik zo onwijs veel gelachen.”

Op de vorige editie kwam best wat kritiek omdat het aangekondigde naakt niet op televisie te zien was. Is dat dit jaar anders?

“Wij stonden wel allemaal naakt op het podium. Hoe het in beeld wordt gebracht, weet ik nog niet. Dat zien we op 11 november. Dat is wat mij betreft niet waar het om gaat. Het gaat om het grotere doel: aandacht voor het belang van zelfonderzoek en het bespreekbaar maken van het vroege opsporen van kanker.”

Ook zij gaan bloot in For one night only

For one night only is op 11 november om 20:30 uur te zien op Net5. Naast Olcay doen ook Tjitske Reidinga, Fockeline Ouwerkerk, Ellen ten Damme, Simon Keizer, Giel Beelen, Johnny Kraaijkamp Jr., Roué Verveer en Frederik Brom mee.

Deze dappere deelnemers doorbreken het taboe, maken kanker bespreekbaar en laten zien hoe je zelfonderzoek kunt doen. Want kanker is vaak goed te behandelen, mits je er op tijd bij bent. Het thema van de act dit jaar is de luchtvaart: de BN’ers dansen in pilotenpakken op Feeling good.