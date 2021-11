Olcay Gulsen zet inkomsten van beautylijn in voor vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld

Ze kwam op het idee via haar eigen sociale netwerk. Dagelijks ontvangt ze vragen van haar volgers over haar make-up. Het contrast tussen de berichtjes die ze dagelijks krijgt van vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld was zó groot, dat ze op een idee kwam.

Echt iets doen

“Ik wil ook echt iets doen voor vrouwen in gevaarlijke situaties, niet alleen maar erover praten. Met iedere euro die vrouwen uitgeven aan mijn beautylijn helpen ze een andere vrouw, ik vond dat een mooi idee. En misschien halen we enkele tienduizenden euro’s op, dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg, maar daarmee zijn wel weer vrouwen geholpen", vertelt Olcay aan Nu.nl.

Opvang

UN Women zorgt ervoor dat het geld terecht komt bij onder andere One Stop-centra. Dat zijn opvanglocaties voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ze krijgen er onderdak, medische en psychische hulp en kunnen er trajecten starten om hun leven los van de dader weer op te bouwen. Olcay vindt het belangrijk dat de donateurs zien waar het geld naartoe gaat: “Ik vind het heel belangrijk dat het geen eindeloze put is. Vrouwen worden echt geholpen en zien: er is ook een leven na het geweld.”

Eerdere campagnes

Dat Olcay kiest voor de donaties op 23 en 24 november is niet toevallig: aanstaande donderdag, 25 november, is het Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Ze zette zich overigens al eerder in voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld: sinds 2020 is ze als nationaal ambassadeur verbonden aan de jaarlijkse Orange the World-campagne, tegen geweld tegen vrouwen en anderhalf jaar terug maakte ze het televisieprogramma ‘Olcay & Huiselijk geweld’, waarin ze in gesprek ging met slachtoffers en daders.

Eigen ervaring

In het programma vertelde ze ook openhartig over haar eigen ervaringen: in haar jeugd werd haar moeder geslagen door haar vader. Sindsdien heeft het onderwerp haar niet meer losgelaten en zet ze zich actief in om meer bewustzijn te creëren. Go Olcay!

Bron: Nu.nl.