Om deze 5 redenen wil je het WK voetbal in Qatar boycotten

Er is van alles schandalig aan het WK voetbal in Qatar.

Verschrikkelijke omstandigheden

In Qatar hebben bijna 2 miljoen arbeidsmigranten gewerkt aan faciliteiten voor het WK voetbal. Het gaat hier vaak om arme mensen uit landen als Bangladesh, India en Pakistan. Zij moesten bijvoorbeeld werken aan de aanleg van wegen, de stadions, uitbreiding van het openbaar vervoer en het bouwen van nieuwe hotels.

Uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International blijkt dat de werkomstandigheden schrijnend waren en arbeidsmigranten compleet werden uitgebuit. Mensen moesten werken in de brandende zon, er waren amper pauzes, geen vrije dagen, er was geen vakantiegeld en soms zelfs geen salaris. De werkomstandigheden waren zelfs zo slecht dat er volgens The Guardian minstens 6500 (!) mensen om het leven zijn gekomen. Door de overheid in Qatar is geen fatsoenlijk onderzoek gedaan naar de sterfgevallen en de FIFA zou volgens Amnesty International hebben weggekeken.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan de driedelige YouTube-documentaire In de schaduw van het WK van journalist Danny Ghosen.

Het WK voetbal in Qatar is omgekocht

Grootschalig onderzoek van de Amerikaanse FBI heeft aangetoond dat Qatar het WK in 2010 toegewezen kreeg door corruptie en omkoping. De FBI onderzocht de zaak sinds 2015 en bracht de resultaten naar buiten in 2020. In het rapport staat dat verschillende FIFA-leden steekpenningen hadden ontvangen om op Qatar te stemmen.

Het is slecht gesteld met vrouwenrechten

Vrouwen worden in Qatar nog steeds gediscrimineerd. Zo wordt er gebruik gemaakt van het zogenoemde voogdijsysteem. Hierbij hebben vrouwen de toestemming nodig van hun mannelijke voogd om bijvoorbeeld te trouwen, naar het buitenland te reizen (tot de leeftijd van 25 jaar) en voor toegang tot reproductieve gezondheidszorg. Daarnaast is er ook nog het familierecht dat vrouwen discrimineert. Het is voor vrouwen moeilijker dan voor mannen om een echtscheiding aan te vragen.

Het is óók slecht gesteld met lhbti+-rechten

Naast vrouwen worden ook lhbti+’ers gediscrimineerd. Zo wordt homoseksualiteit bestraft met jarenlange celstraf. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch hebben Veiligheidsdiensten in Qatar afgelopen september willekeurig leden van de lhbti-gemeenschap mishandeld en gearresteerd. Verder is in de Duitse documentaire Geheimsache Katar te zien dat de Qatarese WK-ambassadeur Khalid Salman verontrustende uitspraken doet over homoseksualiteit. Zo noemt hij het “een vorm van hersenschade”.

Er wordt gebruik gemaakt van sportswashing

Qatar maakt zich volgens Amnesty International schuldig aan ‘sportswashing’. Het toernooi wordt gebruikt om Qatar in een goed daglicht te zetten, terwijl misstanden en de schending van mensenrechten worden verborgen. NOS onthulde vorige maand nog dat vijftig Oranjefans op kosten van Qatar naar het WK gaan. De Golfstaat betaalt hun vlucht en het verblijf in ruil voor positieve posts op social media. Het is ook de bedoeling dat ze negatieve reacties van anderen rapporteren.

Bron: Amnesty International, NOS, The Guardian, HRW