Om deze reden staan we dit jaar meer in de file

Filezwaarte is het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat er een file staat. In de eerste helft van dit jaar was dat 15 procent meer ten opzichte van 2019. De ANWB vergelijkt dus met het jaar voordat corona uitbrak.

Effect van coronamaatregelen is weg

De dagelijkse files keerden direct weer terug toen eind maart de coronamaatregelen helemaal werden ingetrokken. Het effect van thuis werken en buiten de spits reizen is nauwelijks meer te zien. Niet alleen tijdens spitsuren, maar ook gewoon tussendoor staan er meer files. De files tijdens de ochtendspits stegen met 13 procent en in de avondspits iets minder, met 9 procent.

Vaker in de auto én meer auto’s

Arnoud Broekhuis van de ANWB zei eerder al twee redenen te zien voor de toename van het aantal files. “We zijn steeds meer teruggekeerd op kantoor. Toch zien we tegelijkertijd ook dat mensen nog steeds thuiswerken. Daarnaast is het aantal wagens sinds 2019 gegroeid met 470.000, wat letterlijk en figuurlijk zijn sporen nalaat op de weg.”

Vaker file in regio’s

De cijfers van de ANWB laten ook zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s voordoet. In de provincies Utrecht en Gelderland is het veel drukker dan in 2019. De filezwaarte in Noord-Brabant is het hardst gestegen en dat noemt de verkeersdienst opmerkelijk. In deze provincie steeg het aantal files zelfs met 36 procent.

De drukste spits was dit jaar op donderdag 6 april, vlak voor Pasen. Mede door veel regen was er een recordspits van 1491 kilometer.

Bron: ANWB