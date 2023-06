Om deze reden worden de boodschappen nu niet goedkoper

Het kabinet had nu al iets aan goedkopere boodschappen kunnen doen. In sommige nabijgelegen landen zijn al wel maatregelen aangekondigd om de hoge prijzen van boodschappen te drukken. Frankrijk neemt maatregelen en ook België komt in actie. Daar worden fabrikanten gedwongen hun prijzen te verlagen.

In Nederland is het kabinet níet van plan om hoge prijzen van de boodschappen aan te passen. Dat blijkt uit navraag van NU.nl.

Eten en drinken 13 procent duurder

Eten en drinken was vorige maand bijna 13 procent duurder dan een jaar geleden. Om die pijn te verzachten gaat de Franse regering nu over tot forse maatregelen. De 75 grootste levensmiddelenfabrikanten moeten hun prijsstijgingen beperken. Als ze zich daar niet aan houden, dreigt de regering de namen van de producenten bekend te maken. Ook in België staat dit op stapel.

‘Nederland heeft andere spelregels’

Hoewel in Nederland wel druk wordt uitgeoefend om de hoge prijzen in de super aan te pakken, zegt minister van Economische Zaken Micky Adriaansens geen plannen te hebben in die richting. “In Nederland hebben we andere spelregels die we hierbij inzetten. We hebben bijvoorbeeld de minimumlonen en uitkeringen verhoogd, het prijsplafond voor energie ingevoerd en toeslagen verhoogd.”

De minister zegt wel te begrijpen dat mensen zich zorgen maken. “De afgelopen tijd hebben velen de inflatie natuurlijk in hun portemonnee gevoeld.”

Krimpflatie

De Consumentenbond vindt maatregelen ook niet nodig. ”Er is hier veel meer concurrentie en supermarkten letten goed op elkaar om boodschappen betaalbaar te houden”, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Wel wil de bond dat er iets gedaan wordt aan de ‘krimpflatie’, waarbij fabrikanten minder in een verpakking doen tegen dezelfde prijzen.

Bron: NU.nl