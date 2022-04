Om déze reden zie je nu ineens veel meer spinnen in huis

Normaal begint de spinnentijd pas na de zomer, rond september. Het wordt dan buiten kouder, waardoor de spinnen de warmte van de huizen opzoeken.

Spinnen zijn eerder wakker

Dat er nu ineens veel meer spinnen tevoorschijn komen, betekent volgens spinnenexpert Sjef van Overdijk niet dat er ook méér huisspinnen zijn dan normaal. Ze zijn gewoon eerder wakker geworden. “Het is een zachte winter geweest, dan is het logisch dat ze al uit hun schuilplekken komen”, vertelt hij tegen het AD. En aangezien we veel meer thuiswerken, vallen die spinnen nu eenmaal meer op.

Extra groot

Valt het jou ook op dat de spinnen dit jaar een stuk groter zijn? Dat kan gedeeltelijk kloppen. Toch zouden ze wel wat groter kunnen zijn door de milde winter. Hierdoor zijn er minder spinnen doodgegaan. Een aantal wordt dus volwassener en die zijn daardoor extra groot. Maar acht centimeter is voor een huisspin eigenlijk gewoon ‘normaal’.

Door het spontane winterse weer zullen ze nu weer naar hun schuilplek terugkeren. Dat is dus goed nieuws voor iedereen met een spinnenfobie. Al zal dit maar van tijdelijke duur zijn. “Uiteindelijk komen ze toch wel tevoorschijn.”

Spinnen zijn best handig

De meeste mensen hebben een hekel aan spinnen en zijn ze liever kwijt dan rijk, maar voordat je gaat schreeuwen als je er een ziet: ze doen je echt niks. En bovendien hebben ze juist een hele handige functie. Ze verlossen je huis namelijk van vliegen, muggen en andere insecten. Dat is erg handig, nu we te maken hebben met steeds meer wespen en horzels. De natuur moet dit natuurlijk in balans zien te houden. Van Overdijk: “De huisspin draagt daar zeker aan bij. Ons zal hij in ieder geval niets doen, wat mensen ook beweren.” Tot slot zijn spinnen veel banger van jou dan jij van hen.

Heb je een spin gezien? Maak ‘m niet zomaar dood. Er is namelijk een hele simpele (en veilige!) manier om je spinnen te verjagen. We leggen het uit in de video hieronder:

Bron: AD