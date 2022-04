Johan vertelde in de uitzending dat hij na een avondje stappen een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Zijn verhaal zorgde voor een golf van verontwaardiging en ook Talpa liet direct weten ‘erg geschrokken te zijn’ van zijn uitspraken. “Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken’’, aldus een woordvoerder. “We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan.”

Ook in de jaren zestig en zeventig niet normaal

Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak van ‘ontluisterende televisie’. Zij noemde de uitspraken ‘denigrerend en kwetsend’ voor mensen die ooit te maken hebben gehad met seksueel geweld. “Ook in de jaren zestig en zeventig was dit gedrag niet normaal”, zo benadrukte ze.

Latere nuancering van Johan Derksen

Woensdagavond besloot Johan terug te komen op zijn uitspraken. Hij liet weten dat het verhaal toch anders in elkaar stak dan hij in eerste instantie had verteld. Zo zou hij de vrouw niet daadwerkelijk met een kaars gepenetreerd hebben, maar de kaars simpelweg tussen haar benen hebben ‘gezet’. De voetbalanalist liet weten dat hij ook niet van plan was om zijn excuses aan te bieden.

Bron: NOS