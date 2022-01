Er ligt al een aangifte bij het OM tegen de rapper wegens mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze eerste aangifte zou zijn gedaan door een oud-deelnemer. Het is niet duidelijk of de tweede aangifte ook van een oud-kandidaat komt. Wel melden bronnen rond het onderzoek dat de tweede aangifte gaat om een zedendelict.

Ontkenning

Zaterdag werd bekendgemaakt dat het programma The voice of Holland voorlopig wordt stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen bracht dezelfde dag nog een statement naar buiten waarin hij erkende zich hieraan schuldig te hebben gemaakt en stapte per direct op. Niet veel later werd ook bekend dat er een aangifte tegen Ali B. bij het OM ligt. De rapper liet via Instagram weten dat hij onschuldig is en niks verkeerds heeft gedaan.

Einde aan samenwerking RTL

RTL lijkt geen risico te willen nemen en heeft vandaag bekendgemaakt de samenwerking met Ali B. te stoppen. De zender wil niet zeggen of dit te maken heeft met de aangiftes die nu bij het OM liggen.

Bron: AD