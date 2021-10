Om te smullen: de feestelijke rookworstcollectie van HEMA

Om te smullen: scoor nu de feestelijke rookworstcollectie van Hema Beeld HEMA

Het is een échte klassieker: de rookworst van HEMA. Ben jij er ook zo gek op? Goed nieuws: je kunt je nu geheel in de print van je favoriete snack hullen. En er is meer!