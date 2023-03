OM vervolgt Ali B en Jeroen Rietbergen voor zedendelicten, Marco Borsato vrijuit

De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is een uitzending van het programma BOOS. Daarin onthulde presentator Tim Hofman dat er bij het populaire tv-programma sprake was van wangedrag. Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. werden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zedenmisdrijven binnen ‘The voice of Holland’

Ali B wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven, één daarvan is gerelateerd aan The voice of Holland. Het gaat om zedenfeiten die zijn gepleegd in 2014 en 2018. De aangifte van een vierde vrouw wordt geseponeerd.

Jeroen wordt verdacht van een zedenfeit dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden achter de schermen van The voice. In ieder geval oud-kandidaat Nienke Wijnhoven deed aangifte tegen hem. Zij vertelde bij BEAU dat ze door de bandleider is aangerand. De zaak tegen Marco Borsato wordt geseponeerd. Dat gebeurde vorig jaar november ook bij de zaak tegen regisseur Martijn N.

Aangifte tegen Marco Borsato

Tegen Marco Borsato is ook nog aangifte gedaan door een 22-jarige vrouw wegens ‘onzedelijke betastingen’. Deze zaak heeft echter niks te maken met The voice of Holland. Hier loopt een apart onderzoek naar, waarvan de uitkomst nog niet bekend is.

Bron: NOS