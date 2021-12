Omikron is officieel de dominante coronavariant in Nederland: dit is wat we weten

Rap tempo

De omikronvariant heeft de deltavariant inmiddels dus ingehaald en veroorzaakt nu de meeste coronabesmettingen. En dat terwijl het virus pas een maand in ons land woedt. De verspreiding ging in rap tempo - en dat heeft te maken met een aantal zaken.

Antistoffen

Zo ‘ontsnapt’ de omikronvariant aan veel van de antistoffen die de meesten van ons tot nu toe op hebben gebouwd tegen een coronabesmetting. Die antistoffen zijn belangrijk, want daardoor weet je lichaam wat het moet doen als je besmet raakt. Op die manier is de kans klein(er) dat je ernstig ziek wordt.

Mutaties

Maar onze antistoffen werken dus minder goed op omikron en op die manier is de kans op besmetting weer een stuk groter. Dit komt door de vele mutaties op het spike-eiwit, dat een belangrijke rol speelt bij besmetting. Omikron heeft er 32, terwijl de deltavariant er ‘maar’ 13 had. Daarbij infecteert omikron ons lichaam twee keer zo snel als de deltavariant en overleeft de variant beter in de open lucht.

Klachten

Zo kon de virusvariant in korte tijd de overhand krijgen in ons land. Maar hoe onderscheid je de omikron-variant van de deltavariant? Dat blijkt niet altijd even gemakkelijk. En gezien je je bij welke soort verkoudheidsklachten dan ook moet laten testen, hoeft dit ook niet per sé. Maar soms is het wel fijn om een beetje in te kunnen schatten waar je aan toe bent.

Gemeenschappelijke klachten

Laten we beginnen met de klachten die de beide varianten gemeen hebben:

Hoge koorts

Verlies van reuk en/of smaak

Aanhoudende hoest

Hoofdpijn

Keelpijn

Niezen

Omikron

De klachten hierboven horen bij het ‘klassieke’ ziektebeeld van corona en de deltavariant. Hoewel de klachten van de omikron-variant veelal mild verlopen, is er wel een aantal opvallende klachten bijgekomen ten opzichte van de deltavariant:

Een brok in de keel

Extreme vermoeidheid

Zweetaanvallen in de nacht

Spierpijn

Een droge hoest

Herken je deze klachten? Dan is de kans aanwezig dat je besmet bent met de omikron-variant.

Bron: RIVM, Welingelichte kringen, NRC