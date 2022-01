Wij leggen het je hier uit

Belangrijkste symptomen

In het begin was het nog een beetje onduidelijk wat nu precies de symptomen zijn van de omikronvariant. Inmiddels weten we wat meer over het virus en worden onderstaande klachten genoemd als de ‘belangrijkste symptomen’ van de omikronvariant:

Hoesten

Vermoeidheid

Loopneus

Keelpijn

Nachtelijk zweten

Rugpijn in de lage rug

Verschil met Delta

Volgens de Belgische viroloog Marc van Ranst is een belangrijk verschil dat delta diep in de longen kan zitten, iets wat bij omikron minder vaak het geval lijkt te zijn. “Wanneer het diep zit, kan een longontsteking ontstaan. Omikron blijft voornamelijk in de luchtwegen, de keel en de neus. Hierdoor is het makkelijker overdraagbaar en kun je het verspreiden telkens als je hoest, maar een gevaarlijke longontsteking kan dus vermeden worden”, aldus van Ranst.

Daarnaast zou je bij de omikronvariant ook veel minder last hebben van koorts en geur- en esmaakverlies. “Heb je die drie dingen wel, dan zal je dus eerder een andere variant hebben”, zo legt professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey van de Belgische universiteit VUB uit in Het Nieuwsblad.

Bron: Limburger