OMT-advies: ook mondkapjesplicht in drukke buitenruimtes

Het is voor het eerst in de coronacrisis dat het OMT ook wil dat de mondkapjes buiten verplicht worden. In het advies staat ook dat de regel aangescherpt zou moeten worden dat het kapje binnen af mag zo gauw je zit.

Medisch mondmasker

Daarnaast wordt er in het advies gehamerd op het uitsluitend gebruiken van medische mondneusmaskers van minimaal type 2. “Deze maskers bieden een iets betere bescherming tegen uitstoot van virusdeeltjes in de omgeving dan niet-medische maskers en bieden de drager daarnaast ook meer bescherming tegen het oplopen van een infectie”, zo staat in het advies.

Stevig advies

Zoals altijd biedt het OMT het advies aan het kabinet aan. Dat besluit dan of ze het advies overnemen of niet. Dat het OMT met de stevige adviezen komt, heeft alles te maken met de nog steeds oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Bron: Nu.nl, OMT.