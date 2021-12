OMT komt met advies: “Neem snel extra maatregelen vanwege omikronvariant”

Want de snelle verspreiding van de omikronvariant baart iedereen grote zorgen. Vooral in de hoofdstad verdubbelt het aantal mensen dat met omikron besmet raakt elke twee à drie dagen. Het OMT spreekt van ‘een race tegen de klok’. De grote vraag is of alle boosterprikken snel genoeg gezet worden om een nieuwe golf voor te zijn.

Onvoldoende immuniteit

Hugo de Jonge liet vanochtend na de ministerraad weten dat de nieuwste coronavariant snel om zich heen grijpt. “De opgebouwde immuniteit beschermt momenteel niet genoeg. Dus als je kunt: ga die booster halen”, aldus de minister van Volksgezondheid.

Alles hangt voorlopig af van het advies van het OMT. Hoopvol ziet het er bepaald niet uit. De huidige avondlockdown geldt tot 14 januari, maar de kans is dus groot dat er nog een pakket aan maatregelen bovenop komt.

Mogelijk nieuwe maatregelen

Waaraan moeten we dan denken? “Dat hangt af van de grafieken en adviezen van het OMT”, laat een Haagse bron aan het AD weten. Mogelijkheden zouden onder meer extra restricties voor het ontvangen van bezoekers thuis zijn, hele sectoren die overdag dicht moeten en verdere beperkingen in de horeca, cultuursector en winkels. De verwachting is dat begin volgende week een nieuwe persconferentie volgt.

Bron: AD