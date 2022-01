OMT-lid Marc Bonten: “Hoop niet te veel op versoepelingen van de coronamaatregelen”

Aanstaande vrijdag komen Marc en de andere Outbreak Management Team-leden weer bij elkaar voor overleg. Daaruit rolt een advies aan het kabinet. “Het is wel heel kort dag om over de afschaffing van alle maatregelen tegen het coronavirus te gaan spreken”, zegt Marc. “Ik denk dat mensen er ook niet te veel hoop op moeten hebben dat dat ons advies zal zijn.”

Scholen

Voorlopig blijven ook het mbo, het hbo en de universiteiten gesloten. “Bij de leeftijdsgroepen van 18 tot 30 zijn de infecties juist het hoogst. Als je die massaal bij elkaar gaat brengen, zou de hele verspreiding een enorme vaart kunnen krijgen.” Bij basisscholieren en middelbare scholieren is dat risico kleiner omdat in die leeftijdscategorie de besmettingen juist afnemen.

Koorddansen

Ook voor andere sectoren denkt Marc dat het versoepelen in stapjes zal gaan. “Er is niet veel ruimte. Het is dansen op een koord en afwachten wat er gaat gebeuren”, zegt hij in Nieuwsuur.

Onduidelijkheid

Wat het hele verhaal zo onzeker maakt, is dat nog altijd niet helemaal duidelijk is of de omikronvariant echt zo veel minder ziekmakend is dan bijvoorbeeld de deltavariant. Marc: “Wie besmet raakt met omikron, heeft volgens cijfers uit Denemarken 30 procent minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen, volgens Engelse cijfers 60-70 procent.”

Recente cijfers

Maar ook in die landen bestaan die cijfers pas kort. “Ook daar zitten ze pas een paar weken in de omikrongolf. Dus we kunnen nog niet goed vaststellen hoeveel van de geïnfecteerde mensen op de intensive care terechtkomen.”

Bron: Nieuwsuur.