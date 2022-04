Ondanks slinkende loonkloof verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nog altijd een loonkloof

Er is dus nog altijd sprake van een loonkloof. Vrouwen verdienden in 2021 gemiddeld € 22,84 per uur, terwijl mannen per uur € 25,84 betaald kregen. Het verschil komt vooral door de scheve man-vrouwverhouding bij de bestbetaalde banen. Waar het meest verdiend wordt, zijn vooral mannen aan het werk.

Kleine vooruitgang dankzij slinkende loonkloof

Het is eigenlijk ongelooflijk dat we anno 2022 nog steeds kampen met een loonkloof. Tien jaar geleden kregen mannen gemiddeld nog 18% meer betaald, dus er zit vooruitgang in. Maar helaas zijn we er nog láng niet. Dat het verschil afneemt, komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek doordat vrouwen steeds vaker hoger opgeleid zijn.

Groter verschil bij het jaarloon

Als je naar de cijfers van het jaarloon kijkt, is de loonkloof bovendien ook véél groter. In 2021 was het gemiddelde jaarloon (inclusief bijzondere beloningen) van vrouwen 36% lager dan dat van mannen. Volgens CBS wordt twee derde van dit verschil verklaard doordat vrouwen minder uren werken. Mannen werken gemiddeld 33 uur per week, terwijl vrouwen net de 25 uur aantikken. Maar dat neemt niet weg dat één derde nog steeds veel minder verdiend dan de vrouw.

Meeste vrouwen niet economisch zelfstandig

Na wat rekenen kwamen we er eerder al achter dat vrouwen gedurende hun werkende leven gemiddeld € 300.000 (!) minder verdienen dan mannen. Dus ook al behoort Nederland tot een van de modernste en meest welvarende landen ter wereld, vergeleken met andere landen is onze traditionele rolverdeling nog altijd hardnekkig. Veel Nederlandse vrouwen zijn niet economisch zelfstandig. De kans dat je huis in brand vliegt is vrijwel nihil, maar we hebben allemaal een brandverzekering. De kans dat een huwelijk eindigt in een scheiding is veertig procent. Toch zijn veel vrouwen niet verzekerd van een gezonde financiële toekomst in hun eentje. Dat moet anders! Hoe? Dat lees je hier.

