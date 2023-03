Ondanks zomertijd helaas nog geen zonnig weer in het vooruitzicht

Het wordt een koude week vol regen, zegt Weeronline.

Zomertijd

Dit weekend is de klok een uur vooruit gezet, hierdoor is het ‘s ochtends langer donker en ‘s avonds langer licht. Deze ‘zomertijd’ is ooit bedacht zodat mensen meer gebruik kunnen maken van daglicht en dus op elektrische verlichting kunnen besparen. Dat komt in deze tijd goed uit, want elke bespaarde euro is mooi meegenomen. Maar bij zomertijd verwacht je ook zonnig weer, maar helaas moeten we het de komende week nog met winterse buien doen.

Koude lucht

Doordat de wind deze week uit het noorden waait, blijft de temperatuur helaas steken onder de 10 graden Celsius. Dit is vrij koud voor eind maart. Helaas blijft het ook niet bij één koude dag. Maandag wordt nóg koudere lucht aangevoerd en blijft het slechts een paar graden boven nul. Over het hele land trekken winterse buien met hagel en natte sneeuw.

Geen zonnig weer

De zon kan vanaf maandag misschien af en toe doorkomen, maar door een vrij krachtige noordwestenwind voelt het ijs(!)koud aan. In de nacht van maandag op dinsdag kan het zelfs nog licht vriezen. Pas dus op als je dinsdagochtend de weg op gaat. Je zult waarschijnlijk moeten krabben en op lokale koude wegen is er kans op gladheid als er niet wordt gestrooid.

Vergeet je paraplu niet

Gelukkig blijft het niet heel lang zo koud. Dinsdag zal de temperatuur nog op veel plaatsen onder de 10 graden blijven, maar vanaf woensdag stijgt het kwik. Aan het eind van de week wordt het 12 tot 18 graden Celsius. Dat scheelt een hoop, maar vergeet je paraplu niet. In het weekend valt er hoogstwaarschijnlijk een hoop regen. Met wat geluk valt er meer regen in de nacht dan overdag, met pech is het overdag juist natter.

