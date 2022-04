Een exacte leeftijd wordt daarin nog niet voorgesteld, “maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat kinderen tot hun achttiende geen patatje meer mogen kopen”, zegt CDA-zorgdeskundige Gerard Adelaar, één van de auteurs van het rapport tegen de NOS.

Fastfood zeer schadelijk

Het idee achter het advies is dat fastfood zeer schadelijk voor de gezondheid is en dat je moet voorkomen dat mensen er al op jonge leeftijd mee beginnen. Net als met roken en drinken dus. “Het gaat erom dat kinderen jong vertrouwd raken met zorg voor zichzelf en een gezonde levensstijl”, staat volgens Trouw in het rapport.

Is een leeftijdsgrens betutteling?

Het instituut is niet bang voor kritiek, bijvoorbeeld dat het voorstel te betuttelend is. “Ik vond het ook betuttelend toen roken in cafés verboden werd. Maar nu vind ik dat alleen maar prettig. En velen met mij”, aldus Adelaar tegen NOS.

Eerst ketens zelf aan zet

Overigens is het nog niet zover dat de leeftijdsgrens binnenkort ingevoerd wordt. Fastfoodketens moeten van de wetenschappers eerst de kans krijgen om hun aanbod gezonder te maken. Pas als dat niet lukt, is een minimumleeftijd op de aanschaf ervan een goede stok achter de deur, vinden ze. Het advies is onderdeel van een grotere visie van de politiek om gezond eten makkelijker verkrijgbaar te maken en minder gezonde voeding moeilijker. Zo moet het simpeler worden om een gezonde levensstijl aan te leren aan de nieuwe generaties.

